Минск, , 07:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не преминул воспользоваться днем памяти 22 июня для того, чтобы под правильными словами о войне спрятать в своих выступлениях ложь и пропаганду. О том, как Лукашенко не стесняется использовать память о Великой Отечественной для протаскивания идеи собственного самодержавия под видом «суверенной Белоруссии», рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плётка, лапти, отсутствие штанов, нищета и голод» кочевали из выступления в выступление Лукашенко, пытавшегося доказать, что именно такой была Белоруссия до воплощения сладкой мечты о независимости. Мешая в кучу времена и события, Лукашенко «продавал» в своих выступлениях идею, что без него Белоруссия вернется к описываемым ужасам, «под серьезным экономическим давлением» тех, кто «боится воевать со слишком сильной Белоруссией».

При этом многие прекрасно помнят, как Лукашенко, в неумеренной защите собственного правления «суверенной Белоруссией» назвал эту войну «не нашей». Лукашенковская квазимонархия и в оценке истории хочет поспекулировать в свою пользу, мол, войны «не наши», а «наши» только победы.

Читайте статью Георгия Шкловского «Святой народ», «не наши войны» и другие кощунства испуганного Лукашенко».