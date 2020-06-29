Москва, , 14:30 — REGNUM Такие американские политики, как Нэнси Пелоси или Джо Байден, разжигают антироссийские, русофобские настроения, но их первая цель — это глава Белого дома Дональд Трамп, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 29 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новую порцию антироссийской клеветы, растиражированную западными СМИ.

«Целью является Трамп, — согласился с политологом депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР). — Но при этом надо понимать, что это не случайность, что приплели именно Россию, а не какую-нибудь африканскую страну. Это связано с тем, что общий тренд — информационная война идёт во всём мире. И участвуют в ней все страны. Идёт новый передел мира, хотим мы этого или нет, связанный с изменением экономического статуса многих стран. Новые технологии принесут другие условия конкуренции. И в этой ситуации все против всех. А Россию игнорировать здесь невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что разведсообщество США опровергло данные газеты The New York Times о сговоре российских разведслужб и афганской террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп целенаправленно игнорирует любые обвинения в адрес России.