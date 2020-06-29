Москва, 29 июня 2020, 14:30 — REGNUM Такие американские политики, как Нэнси Пелоси или Джо Байден, разжигают антироссийские, русофобские настроения, но их первая цель — это глава Белого дома Дональд Трамп, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 29 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новую порцию антироссийской клеветы, растиражированную западными СМИ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что разведсообщество США опровергло данные газеты The New York Times о сговоре российских разведслужб и афганской террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп целенаправленно игнорирует любые обвинения в адрес России.