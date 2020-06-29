Вашингтон, , 14:28 — REGNUM

Формат G8 прекратил своё существование не только в силу позиции Вашингтона, но американская администрация сыграла в этом деле решающую роль, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 июня, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что предыдущая вашингтонская администрация настояла на исключении России из G8 потому, что Москва «переиграла» его в вопросах внешней политики.

«В своём высказывании по поводу прекращения участия нашей страны в G8 Дональд Трамп не совсем корректен, но не далек от истины. Уверен, что формат G8 прекратил своё существование не только в силу позиции Вашингтона, но американская администрация, конечно, сыграла в этом деле решающую роль.

Говорить, что по Украине (именно в связи с теми событиями западные страны в 2014 году отказались участвовать в заседании G8 в Москве) Россия переиграла США, я бы тоже не стал. Скорее — не дала Вашингтону переиграть себя, поскольку обострение 2013—2014 годов на Украине было американской инициативой, мы лишь реагировали. Тем не менее задумано всё администрацией Обамы было слабо, да и довести задуманное до конца она не смогла.

Сегодня неблагоприятное для США развитие событий на Украине — это предвыборный козырь для Трампа, и он будет им активно пользоваться. Нам, однако, подыгрывать ему здесь нет оснований. Администрация демократов, конечно, создала из Украины крупную язву, которая будет разъедать и внешнюю, и внутреннюю политику США, но и мы с этой болезненной проблемой далеко ещё не справились.

Нет оснований идти на поводу у Трампа и в его игре вокруг возможного восстановления отношений между нашей страной и G7. Для него это очередное направленное против Европы «дельце», а для нас — пустое дело и в части, касающейся формы, и в части, касающейся содержания», — отметил Михаил Демурин.