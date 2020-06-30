Киев, , 05:49 — REGNUM Эпохальные похождения кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына на Украине продолжает обрастать подробностями. О том, как была организована операция прикрытия неблаговидных действий Байденов, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Андрей Деркач Petro Zhuravel

Украинский депутат Андрей Деркач, знакомящий публику с аудиозаписями переговоров, ребром ставящих вопрос о байденовской коррупции на Украине, разразился серией новых разоблачений. Судя по анонсу, предваряющему эти разоблачения, подача материала рассчитана и на американского пользователя. А, может быть, и на него в первую очередь, ведь не даром такой упор делается на партийную принадлежность Байдена.

Любопытно, что история с перехватом шести миллионов долларов, по версии следствия бывших взяткой для закрытия уголовного дела против украинской компании Burisma, получила неожиданное продолжение. Всего в качестве взятки интересантами было выделено 50 млн. долл. из которых 6 млн. создавали «дымовую завесу», будучи «пойманной взяткой» за дело против Burisma 2013 года, когда никаких Байденов там еще не было. А куда пошли оставшиеся 44 млн. долларов?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «"Пушка Деркача»: залп по социальной иллюзии Украины».