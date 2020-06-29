Новосибирск, , 14:28 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин считает, что голосование по поправкам в Конституцию России — одна из поворотных точек в истории государства.

«Они вносятся на десятилетия и затрагивают всех и каждого, — подчеркнул парламентарий. — Поправки дают нам гарантированную защищённость в будущем и укрепляют целостность страны, её суверенитет. Считаю, что данные поправки больше касаются всех российских граждан».

А депутат Евгений Покровский отметил, что голосование — «уникальный шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих потомков».

«Да потому что закладывает принципы, по которым стране предстоит жить следующие десятилетия, — объяснил он свою позицию. — В Конституции появляется очень важный блок социальных поправок. Речь об обязательствах государства по социальной сфере. И это очень значимо с точки зрения населения. По Конституции 1993 года правительство России, и президент как гарант Конституции, просто не имеют права принимать законы, направленные на защиту интересов страны, если они противоречат международному праву. А новые поправки предлагают закрепить российское законодательство над международным, а также закрепить границы Российской Федерации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области активно проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Уже проголосовало более 360 тысяч новосибирцев.

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