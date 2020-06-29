Салехард, , 14:27 — REGNUM Ямальские коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Законодательного собрания ЯНАО и в органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ.

По единому избирательному округу сформированы девять региональных групп, выдвинуты 34 кандидата. По одномандатным избирательным округам выдвинуты семь кандидатов.

Среди кандидатов первый секретарь комитета Салехардского городского отделения КПРФ Людмила Журавлёва, известный защитник прав коренного населения ЯНАО Ейко Сэротэтто, первый секретарь комитета ЯНАО КПРФ Елена Кукушкина и другие.

Напомним, выборы в Законодательное собрание ЯНАО намечены на 13 сентября 2020 года.