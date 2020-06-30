Берлин, , 04:37 — REGNUM Вывод американских войск из Германии это удобный момент для создания на остающейся базе новой военной структуры. Какой может быть эта структура, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя Польша и стремится заменить Германию для базирования войск США, вряд ли из этого стремления произойдет полноценная замена, только поближе к границам «агрессора», т. е. России. Дело в том, что сами США не заинтересованы больше в масштабном присутствии в Европе, озаботившись, скорее, происходящим в тихоокеанском регионе. Зато теперь открывается возможность для Франции решительнее подключить Германию к собственным планам.

Франция как обладатель собственных ядерных сил уже намекала Германии о необходимости «стратегического диалога». Но тут дело упирается в необходимость выработки мнения на уровне ЕС. Сможет ли Франция, даже если очень захочет, заменить «осиротевшим» европейцам США? Эта щекотливая тема содержит в себе огромное количество вопросов, может быть и меньшего масштаба, но совершенно неотложных. Сможет ли ЕС проявить самостоятельность в военной сфере или эта способность уже утеряна — покажет время.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «А кто займет место США в Германии на самом деле?».