Джакарта, , 14:27 — REGNUM Заместитель министра туризма и креативной экономики Индонезии Ниа Нисчая заявила, что туризм является одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает Kompas.

По словам замминистра, сотрудничество со стороны Ассоциации индонезийских туристических компаний и представителей рынка необходима для повышения доверия туристов.

«Индонезия испытывает недостаток доверия со стороны иностранных и внутренних туристов, поэтому мы должны сотрудничать, чтобы повысить доверие к туристам», — говорится в заявлении Ниа Нисчая.

Известно, что для повышения доверия туристов министерство разработало протокол «Чистота, здоровье и безопасность». Протокол составлен в виде образовательных видеороликов и справочников, предназначенных для туристического бизнеса.

Издание отмечает, что у министерства туризма Индонезии уже есть различные программы по продвижению индонезийского туризма в Лаосе, в частности открытие прямых рейсов из Луангпрабанга на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии объявили, что по состоянию на 29 июня 2020 года в стране выявлено 55 092 случая заражения SARS-CoV-2.

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