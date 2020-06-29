Джакарта, 29 июня 2020, 14:27 — REGNUM Заместитель министра туризма и креативной экономики Индонезии Ниа Нисчая заявила, что туризм является одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает Kompas.
По словам замминистра, сотрудничество со стороны Ассоциации индонезийских туристических компаний и представителей рынка необходима для повышения доверия туристов.
«Индонезия испытывает недостаток доверия со стороны иностранных и внутренних туристов, поэтому мы должны сотрудничать, чтобы повысить доверие к туристам», — говорится в заявлении Ниа Нисчая.
Известно, что для повышения доверия туристов министерство разработало протокол «Чистота, здоровье и безопасность». Протокол составлен в виде образовательных видеороликов и справочников, предназначенных для туристического бизнеса.
Издание отмечает, что у министерства туризма Индонезии уже есть различные программы по продвижению индонезийского туризма в Лаосе, в частности открытие прямых рейсов из Луангпрабанга на Бали.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии объявили, что по состоянию на 29 июня 2020 года в стране выявлено 55 092 случая заражения SARS-CoV-2.
Подробнее в материале: В Индонезии выявлено более 55 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2