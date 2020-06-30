Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Оппоненты нынешнего президента США Дональда Трампа продолжают попыток дискредитировать как его самого, так и проводимую им политику. Почему наскоки врагов Трампа из Демократической партии могут обернуться против них самих, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Дональд Трамп с библией The White House

Массовые компании, раздуваемые демократами в масштабные акции протеста, могут сослужить Трампу хорошую службу. Во-первых, он может показать своим единомышленникам какой он несгибаемый, как это было в истории с «фотосессией в церкви», где Трамп сфотографировался с Библией в руке, пока его охрана сдерживала протестующих.

Во-вторых, атака на историю и уничтожение памятников могут еще раз мобилизовать патриотов США и просто здравомыслящих граждан, которые вместо «справедливых протестов» увидят в этом лишь варварство.

Читайте статью Дарьи Алексеевой «Удастся ли демократам политический триллер «Сбрось Трампа с поезда»?».