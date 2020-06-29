Исламабад, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение на фондовую биржу в городе Карачи. Об этом 29 июня сообщает Geo TV.

«Премьер-министр Пакистана Имран Хан осуждает теракт на фондовой бирже в Карачи. Силовые структуры смело боролись с врагом и предотвратили атаку», — приводит телеканал заявление правительства.

Напомним, ранее 29 июня четверо вооруженных бандитов ворвались в здание фондовой биржи города Карачи и открыли стрельбу, в результате нападения погибли по меньшей мере семь человек.

Преступники ликвидированы.

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