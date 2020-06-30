Москва, , 01:12 — REGNUM Законотворчество «не приходя в сознание», когда правила и планы появляются по принципу «поставить галочку» разделяет народ и руководство страны не хуже чем подтасовки на выборах или сращивания политики с коммерцией. О том, как «стратегии», штампуемые чиновниками, демонстрируют полный отрыв их авторов от текущей реальности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Глава Минфин РФ Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если внимательно присмотреться к прогнозам, создаваемым в высоких российских чиновничьих инстанциях, и, что страшнее, к принимаемым на основании этих прогнозов стратегиям, то во многих случаях в центре этих «важных» документов обнаруживается бессмысленное словотворчество и желание выглядеть современно. Как это случилось с прогнозом Минфина, который оказался наполнен выражениями вроде «созидательное разрушение новых технологий», «мероприятия длящегося характера» и даже «бизнес-ангелы».

Учитывая, что такого рода документы имеют непосредственное отношение к управлению Россией, стоит задуматься о том, как обезопасить управление от такого рода прогнозов. К сожалению, минфиновский опус не является каким-то из ряда вон выходящим примером. Бывают и похлеще.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Что подписывает премьер? На каком языке хочет оптимизировать себя власть?».