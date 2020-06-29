Новосибирск, , 14:18 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Кулинич объяснил, зачем участвовал в голосовании по поправкам к Конституции РФ. По его словам, «это ответственность не только за свою жизнь».

«Мы принимаем решение за тех, кто живет рядом с нами: за родителей, за детей, за свою семью, за то, насколько уверенно мы будем смотреть в будущее, — отметил Кулинич. — Среди поправок, которые вносятся, сложно выделить самые важные. Важна поправка о территориальной целостности страны, о ежегодной обязательной индексации пенсий, о поддержке культуры, о развитии медицины — это декларировали и раньше, но теперь это закрепляется в Основном законе как приоритет».

Он подчеркнул, что у него внук и три внучки, и он думает об их будущем.

«Думаю о будущем страны, в которой они будут жить, о будущем людей, которые мне верят», — сказал Александр Кулинич.