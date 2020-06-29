Челябинск, , 14:12 — REGNUM Председатель Заксобрания Челябинской области и представитель рабочей группы по изменению Конституции Владимир Мякуш призывает жителей региона выполнить свой гражданский долг и проголосовать по изменению Конституции России. Сам он сделал это уже 27 июня, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер проголосовал на участке в гимназии № 90. Он отмечает, что лично убедился в безопасности процедуры. Санитарные требования соблюдены, а всем входящим измеряют температуру.

«Я голосовал за стабильное и успешное будущее наших детей», — отметил Мякуш.

Он также добавил, что сейчас самое главное — это провести всероссийское голосование максимально чисто и прозрачно. Чтобы никому не дать повода для провокаций и сомнений в результатах волеизъявления народа. Спикер также подчеркнул, что на несколько дней процесс растянули для обеспечения безопасности граждан.

«Призываю всех южноуральцев выполнить свой гражданский долг и высказать свою позицию по изменениям в Основной закон страны. Сейчас важен голос каждого», — сказал Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня в России проходит голосование по изменению Конституции. Оно продлится до 1 июля.