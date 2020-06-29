Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин не воспользуется возможностью дистанционного голосования, а лично придёт на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за поправки к Конституции РФ. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Президент будет лично голосовать», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом, когда и как российский лидер примет участие в общероссийском голосовании по изменениям в Основной закон страны, Песков пообещал сообщить позднее. При этом он добавил, что президент «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, которое стартовало 25 июня, по данным ЦИК РФ, избирательные участки уже посетили более 37% граждан страны. Это 40 млн человек. завершится голосование 1 июля.