Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Многие депутаты Законодательного собрания Новосибирской области уже проголосовали по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

«Какой бы информационный шум не поднимался вокруг поправок, те, кто вникал и читал, понимают, что эти поправки дают нам гарантированную защищённость в будущем и укрепляют наши базовые ценности и целостность страны, её суверенитет», — прокомментировал вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко.

Депутат Виктор Кушнир призвал новосибирцев не игнорировать голосование, «полагая, что все решат без вас».

«Важно взять на себя ответственность за то, в какой стране будут жить наши дети, внуки и правнуки», — подчеркнул он.

Депутат Алексей Александров отметил, что он «сегодня проголосовал за свободную Россию».

«Совершенно не удивлён, что в ящике для голосования много бюллетеней от тех, кто со мной солидарен», — прокомментировал Александров.