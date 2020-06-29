Мурманск, , 14:00 — REGNUM Видеонаблюдение с системой распознавания лиц появится в 2020 году на 360 крупных перекрёстках Мурманской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Эта система поможет предотвратить преступления, предупредив об оставленных подозрительных предметах, неадекватно ведущих себя людях», — отметил глава региона.

До конца года в рамках проекта «Умный регион» в области также запустят систему контроля за коммунальной техникой, которая позволит не только отслеживать ее движение по улицам, но и выявлять «пробелы» в работе.

«Ещё один проект «Умного региона» даст возможность контролировать ремонт и уборку региональных дорог и федеральных трасс. Особенно это важно в зимний период, когда от их состояния и качества напрямую зависят жизни людей. Когда я работал в Минстрое, я занимался внедрением проекта «Умный город». Теперь для меня ещё очевиднее, насколько цифровые технологии позволяют сделать эффективнее управление городским хозяйством и лучше жизнь простых людей», — написал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный проект «Умные города Мурманской области» был разработан региональным правительством в 2019 году. В него были включены мероприятия по реализации пилотного проекта по развитию цифровой инфраструктуры и отраслей экономики в Мурманске и Полярных Зорях в период с 2019 по 2024 год.