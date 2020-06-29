Киев, 29 июня 2020, 14:04 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля 2020 года, заявил 29 июня заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».
Боднар назвал успешными и конструктивными недавние украино-венгерские переговоры в рамках совместной межправительственной комиссии двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев поблагодарил некоторые страны, включая Венгрию, за помощь в преодолении наводнения на Западной Украине.
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