Киев, , 14:04 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля 2020 года, заявил 29 июня заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».

"Ориентировочно это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им ещё во время визита министра Дмитрия Кулебы (главы МИД Украины — ИА REGNUM) в Будапешт», — рассказал он.

Боднар назвал успешными и конструктивными недавние украино-венгерские переговоры в рамках совместной межправительственной комиссии двух стран.

«Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва — это уже определённый толчок… Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев поблагодарил некоторые страны, включая Венгрию, за помощь в преодолении наводнения на Западной Украине.

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