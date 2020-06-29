Москва, , 13:58 — REGNUM Интеграционные процессы на постсоветском пространстве обсудили постоянные члены Совета безопасности России во время оперативного совещания, сообщили 29 июня в пресс-службе Кремля.

Заседание в режиме видеоконференции прошло под председательством президента России Владимир Путина. Участники также обсудили вопросы внутренней и внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 29 июня проведет совещание Совета безопасности. Кроме того, у главы государства запланирован международный телефонный разговор.

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