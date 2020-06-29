Белград, , 13:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает, что нет причин для того, чтобы народ Сербии «стыдился праздника» Видовдана (день Святого Вида), который отмечается 28 июня, но при этом он не «имеет право использовать его, чтобы обманывать будущие поколения». Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram, поздравив 28 июня сербов с этим церковным праздником, связанным со знаменитой битвой на поле Косово в 1389 году.

«Видовдан — это один из тех праздников, которые мы в течении истории делали великим и при победах, и при поражениях, и когда мы делали великие и честные дела, а также многие нечестные», — процитировало пост президента новостное агентство «Бета».

По словам Вучича, Видовдан превратился в миф и стал «тяжелой и слишком кровавой» частью истории Сербии. Этот день, по его мнению, как нельзя лучше показывает, в какой степени история и будущее зависят от наших усилий.

«Поэтому важно именно сегодня в очередной раз показать, насколько мы готовы сохранить свою страну, уберечь ее от любого несчастья, сделать ее великой и уважаемой, при этом на земле, а не только на небе», — добавил Александр Вучич.

Напомним, что по преданию накануне битвы на Косовом поле 15 июня 1389 года по старому стилю сербскому князю Лазарю Хребеляновичу явился ангел и поставил его перед выбором — либо земное царство и победа над турками, либо мученичество и царство небесное. Выбрав царство небесное, сербский народ до скончания веков останется предан православию. Князь Лазарь, так же, как и все его войско, выбрал второе. Косовская битва для сербского народа является символом духовного подвига.