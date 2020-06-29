Джакарта, , 13:56 — REGNUM Правительство Канады направило странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь для борьбы с COVID-19 в виде 90 000 хирургических масок на сумму 47,3 млрд рупий ($3,2 млн), сообщает Antara.

«Мы надеемся, что эти маски помогут снизить уровень передачи вируса», — заявила посол Канады при АСЕАН Дидра Келли в столице Индонезии Джакарте.

«Мы не можем быть полностью уверены в том, что вернемся к нормальной жизни, если не сможем гарантировать безопасность. Никто не может гарантировать, что мы в безопасности, пока нет научных доказательств и до тех пор, пока не появится вакцина, которая доказала свою эффективность в борьбе с вирусом», — добавила Дидра Келли.

По её словам, правительство Канады планирует в дальнейшем увеличить возможности лабораторий в странах АСЕАН и усилить координацию для уменьшения воздействия вспышки эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо на саммите АСЕАН выступил за создание туристических коридоров, чтобы стимулировать восстановление экономики в регионе.

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