Севастополь, , 13:59 — REGNUM Два военных самолета, относящихся к ВМС и ВМФ США, провели 29 июня новый разведывательный многочасовой полет возле границ России в Черном море. Это следует 29 июня из мониторинговых данных зарубежных авиационных ресурсов.

Согласно этим данным, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, и в течение долгого времени перемещался в юго-западном направлении от Крыма на расстоянии около 70−80 км от берегов полуострова.

Затем он пролетел у южных крымских берегов в сторону Новороссийска, приблизившись к Новороссийску на обратном пути на расстояние примерно в 34 км от Севастополя, общее время его полета составляло не менее трех часов.

Также затем к берегам Крыма с базы Милденхолл в Великобритании прилетел разведывательный самолет ВВС США RC-135W, который курсировал на расстоянии 47−65 км от берегов полуострова и, после дозаправки в воздухе самолетом-заправщиком KC-135T для увеличения полетного времени, проследовал от юго-запада Крыма до Туапсе в Краснодарском крае.

Кроме этого, 29 июня над Черным морем также пролетел стратегический разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, направлявшийся в воздушное пространство Грузии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Минобороны РФ выложило в интернет видео, на котором запечатлен момент перехвата российским истребителем Су-30 морской авиации Черноморского флота разведывательных самолетов ВВС США над акваторией Черного моря.