Оренбург, , 13:57 — REGNUM Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке №1180 в Оренбурге.

«Убедилась, что участвовать в голосовании неопасно. Эпидемиологические нормы и требования соблюдены», — заявила она.

Сенатор указала на необходимость голосования. По её словам, мнение каждого гражданина важно для принятия окончательного решения.

«Безучастное молчание, игнорирование голосования играет не в пользу граждан России. Нужно проявить волю и проголосовать. Как вы будете голосовать — это личное ваше решение, но важно не быть в стороне», — сказала Афанасьева.

Напомним, с 25 по 30 июня можно досрочно проголосовать по поправкам к Конституции. Общероссийское голосование пройдет 1 июля, этот день объявлен выходным.