Москва, , 13:51 — REGNUM Обнародование данных экзитполов до окончания голосования по внесению поправок в Конституцию РФ не повлияет на решение тех людей, которые ещё не приняли участие в общероссийском голосовании. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно учитывать, что речь не идёт о конкурентном голосовании. То есть это не выборы, это голосование», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что в администрации главы государства согласны с мнением Центральной избирательной комиссии РФ о допустимости обнародования данных опроса на выходе с избирательных участков до завершения голосования по поправкам к Основному закону страны.

«Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия, и поэтому заключение Центральной избирательной комиссии, наверное, является основополагающим, — сказал Песков. — Мнение Кремля вряд ли здесь применимо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ провёл и опубликовал данные опроса на выходе с избирательных участков, на которых проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. Так, согласно полученным данным, свыше 76% заявили, что поддержали предлагаемые изменения в основной закон страны. Ещё 23,6% респондентов проголосовали против поправок.

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня и завершится 1 июля.