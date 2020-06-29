Новосибирск, , 13:49 — REGNUM Глава Новосибирской области Андрей Травников дал поручение мэру Новосибирска Анатолию Локтю при первой возможности открыть городские пляжи, сообщают «Вести Новосибирск».

По данным СМИ, на оперативном совещании сегодня, 29 июня, Травников поинтересовался, «в связи с чем у нас не открыты пляжи». На что Локоть ответил, что пляжи не открыты не из-за риска распространения коронавируса, а в связи с санитарным состоянием воды.

«При первой возможности официальные пляжи открывайте, — подчеркнул губернатор. — Погода стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно. Все хотят начать пляжный сезон».