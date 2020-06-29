Москва, , 13:53 — REGNUM Россия желает Соединённым Штатам Америки, где наблюдаются беспорядки и снос памятников, восстановления спокойствия. Об этом заявил 29 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать происходящее в США, отметив, что проявления неспокойствия в этой стране — внутреннее дело. Москва искренне желает американским коллегам и американцам «восстановления спокойствия и гармонии, насколько это возможно», добавил он.

Песков отметил, что в США приобрел массовый характер снос памятников. Так он прокомментировал планы по демонтажу статуи правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова. Она установлена в городе Ситка на Аляске.

Он добавил, что в истории России тоже было время, когда сносили памятники, и «это был не самый блистательный период».

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