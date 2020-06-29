Москва, , 13:40 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов объяснил, почему коммунисты не пошли на бойкот голосования по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

«Бойкот, как показала история, ни к чему не приводит», — заявил Зюганов.

Он отметил, что партия выступает «за активную, наступательную позицию, которая позволит изменить ситуацию к лучшему».

4 июня 2020 года президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок к Конституции. Среди поправок есть важные и обнадеживающие, отмечается в распространенном заявлении партии, «но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления».

Граждане РФ смогут выразить позицию по поправкам к Конституции до 1 июля включительно.

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