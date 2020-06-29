Душанбе, , 13:39 — REGNUM Власти Таджикистана и Ирана провели обмен заключёнными, сообщил заместитель министра юстиции по правам человека и международным делам Ирана, председатель Комитета по выдаче арестованных Махмуд Аббаси.

Отмечается, что при обмене осуждёнными присутствовал советник заместителя главы юстиции и судебной власти Таджикистана.

По словам Аббаси, правительства обеих стран планируют в дальнейшем провести ещё несколько подобных обменов заключёнными.

Ранее, в ноябре 2019 года по амнистии были освобождены пятеро иранских заключённых, отбывавших наказание в таджикистанских тюрьмах. В последствии они вернулись на родину — в Иран.