Москва, , 13:39 — REGNUM Оперативное совещание постоянных членов Совета Безопасности России планирует собрать глава государства Владимир Путин. Об этом 29 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает в Ново-Огарево, и совещание пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, вечером 29 июня глава государства планирует провести телефонный разговор. Представитель Кремля пообещал представить темы обоих мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в режиме видеоконференции Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Участники совещания обсудили проведение парада Победы и другие вопросы.

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