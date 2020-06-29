Москва, , 13:39 — REGNUM Спустя десять лет классические избирательные участки всё равно сохранят популярность у граждан, даже несмотря на распространение электронных форм голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«Я абсолютно уверен: десятилетие вперёд, и классический избирательный участок останется, и масса людей, значительно более половины будут доверять бумажному голосованию. Но есть такие люди, которые доверяют этому голосованию. В Москве их более 1 млн человека, в Нижнем Новгороде — 140 тыс. с лишним. Это большая цифра для этих регионов. Для Москвы это, по сути дела, седьмая часть от всех избирателей в Москве», — заявил Булаев.