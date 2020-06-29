Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Принятие поправок к Конституции о выборной реформе в Грузии продемонстрировало стремление страны укреплять демократию в стране. Такое заявление сделал спикер парламента 29 июня после того, как в окончательном чтении был принят закон о реформе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Сегодняшним решением Грузия еще раз продемонстрировала общественности и партнерам, что готова укрепить свою демократию и провести свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы в октябре 2020 года», — сказал председатель законодательного органа.

Напомним, 29 июня закон об выборной реформе был принят большинством депутатов парламента. За него проголосовали 117 депутатов. Депутаты приняли решение уменьшить с 73 до 30 количество мест в парламенте для представителей мажоритарных округов и за счет этого увеличить с 77 до 120 число тех, кто будет избираться по партийным спискам.

В голосовании отказались принять участие оппозиционные фракции партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

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