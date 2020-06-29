Москва, , 13:25 — REGNUM Контроль за двойным голосованием в настоящее время выстроен очень жёстко, так что иногда это даже приводит к неоправданным отказам в голосовании на избирательном участке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«У нас система так сконструирована, что двойное голосование почти невозможно, если только не возникает человеческий фактор. Бывают обиды — вот московский случай с женщиной, которой отказали в голосовании на её родном избирательном участке. Сейчас извиняются и организовывают ей голосование. Она пришла и её, кажется, выписали из её участка без её желания», — заявил Булаев.

В этом случае заявление о голосовании дистанционном было подано другим лицом, но при написании паспортных данных была допущена ошибка в последней цифре.

«И тогда он стал совпадать с паспортом женщины, которая никуда заявление не писала. Но машина автоматически её выбросила со своего участка, в результате она пришла и ей сказали — а вы переписались», — пояснил заместитель председателя ЦИК.

«(Система) действует жёстко, у неё такие параметры. Стоит только понять, что кто-то хочет совершить двойное голосование, она профилактирует. В этом случае она сделала то же самое. Это единичный случай — такого не помню, чтобы было», — указал он.