Москва, 29 июня 2020, 13:24 — REGNUM Публикации американских СМИ о якобы существующем «сговоре» России с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются откровенной ложью. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.
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По его словам, подобные заявления — не что иное, как часть внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.
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Он отметил, что вокруг этой «откровенной фальшивки», которую опровергли даже президент США Дональд Трамп и его администрация, создаётся слишком большой ажиотаж.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что некое подразделение военной разведки РФ побуждало боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на военных международной коалиции, возглавляемой США, в Афганистане.
В МИД РФ назвали подобные заявления «незатейливым вбросом» американской разведки и напомнили о причастности разведки США к афганскому наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, которые оплачивают американские налогоплательщики.
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