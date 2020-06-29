* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 13:24 — REGNUM Публикации американских СМИ о якобы существующем «сговоре» России с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются откровенной ложью. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

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По его словам, подобные заявления — не что иное, как часть внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

«Понятно, что есть в США силы, которые не хотят уходить из Афганистана, хотят оправдать собственный провал, — приводит РИА Новости слова Кабулова. — Вот вокруг этого и крутится всё».

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Он отметил, что вокруг этой «откровенной фальшивки», которую опровергли даже президент США Дональд Трамп и его администрация, создаётся слишком большой ажиотаж.

«Считаю зазорным нам слишком много времени тратить на комментирование откровенной лжи», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что некое подразделение военной разведки РФ побуждало боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на военных международной коалиции, возглавляемой США, в Афганистане.

В МИД РФ назвали подобные заявления «незатейливым вбросом» американской разведки и напомнили о причастности разведки США к афганскому наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, которые оплачивают американские налогоплательщики.

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