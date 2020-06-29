Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко показалась удачной идея провести голосование по поправкам к Конституции в течение недели, и она предложила использовать этот опыт и впредь.

Валентина Матвиенко Совет Федерации ФС РФ

Матвиенко отдала свой голос по поправкам 29 июня в Петербурге, на избирательном участке №2237.

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования, надо сказать, что всё продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», — сказала Матвиенко.

Такая практика используется в целом ряде государств, подчеркнула она.

«Надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут это себе позволить, второе — с учетом санитарно-эпидемиологических требований нет очередей, нет скопления людей», — заметила спикер Совфеда.

На ее взгляд, такие условия нисколько не мешают наблюдателям выполнять свои обязанности.

По данным Матвиенко, никаких нареканий на ход голосования у наблюдателей нет — она общается с сенаторами со всех регионов. По ее сведениям, в РФ трудятся в эти дни почти полмиллиона наблюдателей.

«По имеющейся у меня информации, всё сделано для того, чтобы обеспечить максимальную легитимность, чистоту голосования, чтобы ни у кого не было затем претензий и нареканий», — заявила Матвиенко.

Заметим, ранее в СМИ сообщалось, что на участках, где присутствовали петербургские журналисты, наблюдатели появлялись к концу рабочего дня комиссии на два часа. Во время уличного голосования во дворах и на детских площадках наблюдатели также зачастую не присутствуют, видеонаблюдение за такими участками не ведется.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля, однако началось оно досрочно — 25 июня — и будет продолжаться в общей сложности неделю.

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