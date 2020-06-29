Джакарта, , 13:22 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо заявил, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся пандемии, не всегда соответствуют условиям в Индонезии, сообщает Kompas.

«Рекомендации ВОЗ должны быть рассмотрены в соответствии с условиями в нашей стране. Если мы будем следовать им в прямой форме, это определенно приведет к еще большему числу случаев заражения», — заявил Дони Монардо после ограниченного совещания 29 июня 2020 года.

Более того, по его словам, заявления ВОЗ часто меняются.

По его словам, руководители компаний или государственные чиновники должны знать о состоянии здоровья работников или их сотрудников. Тем, у кого есть сопутствующие заболевания, рекомендуется предоставлять возможность работать из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня 2020 года в Индонезии выявлено 55 092 случая заражения SARS-CoV-2.

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