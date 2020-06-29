Киев, , 13:24 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз считает, что Россия действительно может попытаться захватить территории на юге Украины.

Об этом он заявил 29 июня в эфире «Обозреватель-ТВ».

Вместе с тем, по мнению депутата Рады ключевым фактором будет не только дефицит воды в Крыму, но и то, что «Кремль хочет взять под контроль всю Украину».

Чийгоз отметил, что последний год действия официального Киева «вдохновили врага».

Среди ключевых промахов украинской власти за последнее время депутат отметил ошибки на международной арене, сокращение Вооруженных сил Украины, деморализацию общества и «всплеск пророссийского движения» как раз на юге страны. Впрочем, никаких конкретных примеров Чийгоз в подтверждение своих слов не привел.

Парламентарий заявил, что Россия пойдет в атаку якобы «по сценарию, который реализовался при захвате Крыма», но не уточнил, что конкретно он имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время тема якобы готовящегося «вторжения России» в южные области Украины широко обсуждается в украинском политикуме и СМИ.

25 июня бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генералБен Ходжесдопустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область Украины.

До того, в начале июня бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, в связи с критической ситуацией с водой в Крыму, не исключается вариант нападения российских войск на Херсонскую область с целью захвата всего русла канала и выхода к Днепру.