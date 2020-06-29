Варшава, , 13:00 — REGNUM В Польше обработали 99,78% бюллетеней на выборах главы государства, заявил 29 июня глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.

По его словам, по итогам первого тура лидирует действующий глава государства Анджей Дуда — 43,67%.

Его конкурент от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает 30,34%. Явка на выборах составила 64,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах участвовали 11 кандидатов, в том числе и действующий президент Анджей Дуда. Правом голоса в Польше обладают более 30 млн человек. Окончательные итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 1 июля.

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