Банжул, , 13:11 — REGNUM Известный министр юстиции Гамбии Абубакар Тамбаду, который создал группу для расследования злоупотреблений под руководством экс-диктатора страны Яхьи Джамме и возглавил международную защиту рохинджа в Мьянме, подал в отставку. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на сообщение правительства.

В соответствии с заявлением, Тамбаду уйдет с поста министра и генерального прокурора с 30 июня на должность в Организации Объединенных Наций, не уточнив, однако, на какую именно.

Назначенный министром юстиции в 2017 году, Тамбаду сыграл важную роль в создании гамбийской комиссии по установлению истины, примирению и возмещению ущерба, призванной расследовать злоупотребления, совершенные при бывшем диктаторе страны Джамме.

Джамме правил бывшей британской колонией в течение 22 лет, но бежал из страны в январе 2017 года после проигрыша на президентских выборах Адаме Барроу.

В январе этого года на фоне призывов к экстрадиции Джамме Тамбаду заявил, что экс-диктатор будет арестован и привлечен к ответственности.

Тамбаду — адвокат, ставший политиком, также получил международную известность в 2019 году за подачу дела в Международный суд, в котором он обвинил Мьянму в геноциде в отношении меньшинства рохинджа.

В канцелярии президента Барроу опубликовали заявление, в котором высоко оценили «патриотическую и бескорыстную службу» Тамбаду в качестве министра юстиции и его вклад в восстановлении международного имиджа Гамбии.

Дауда Джэллоу, адвокат, заменит Тамбаду на посту министра юстиции и генерального прокурора с июля, говорится в сообщении правительства.