Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Джимми Окессон, лидер Шведских демократов, третьей крупнейшей политической партии в Швеции по числу занимаемых мест в Риксдаге, заявил о готовности поддержать установление квоты для приема новых беженцев в Швецию. Однако парламентарий подчеркнул, что его партию не допустили к переговорам по иммиграционной политике. Об этом 29 июня сообщило новостное агентство SVT.

В настоящее время политическая повестка Швеции сосредоточена на вопросе установление предельного потолка для приема новых беженцев. Контролирующие Социал-демократы уже заявили о том, что они готовы пойти против своих партнеров по коалиции «Зеленых» и установить квоту. В свою очередь, лидер «Зеленых» и заместитель премьер-министра Швеции Исабелла Лёвин выразила свое возмущение, так как ее партия не была допущена к переговорам. Политик не исключает выхода из правительственной коалиции, что может привести к политическому кризису.

В Миграционном комитете Риксдага Шведские демократы представили встречное предложение на законопроект Социал-демократов, надеясь, что другие политические партии предпочтут вместо этого договориться с ними. Однако их не допустили к переговорам.

«Я могу только сожалеть об этом… Все говорят о снижении квоты для беженцев до уровня Северных стран или среднего европейского уровня. Но ведь это обсуждение, которое мы должны были провести еще десять лет назад, а не сейчас, когда ситуация в Швеции выглядит так, как она выглядит», — заявил Джимми Окессон.

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