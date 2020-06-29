Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Согласно отчету, подготовленному специалистами шведского ресурса Retriever, активной фазы пандемии коронавирусной инфекции к Швеции было приковано внимание большого числа мировых средств массовой информации. Выяснилось, что Швеции впервые пришлось столкнуться не с нейтральным, «негативным отношением», так как журналисты многих изданий критиковали действия шведских властей по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом 29 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Данные, собранные специалистами Retriever, показывают, что с марта этого международные средства массовой информации широко освещали события в Швеции и ее стратегию по борьбе с распространением COVID-19. Около 72% всех новостных статей о Швеции затрагивают тему пандемии.

«Можно сказать, что это началось 23 марта со статьи в The Guardian, которая задала в отношении Швеции общий тон. Затем мы видели те или иные рассуждения о шведской стратегии по борьбе с коронавирусом, — почему Швеция выбрала именно этот путь? Впервые нам пришлось столкнуться с негативным отношением в адрес Швеции, а не с нейтральным, что мы наблюдали раньше», — заявила София Бард, глава шведского отдела анализа изображений в Шведском институте, занимающимся продвижением имиджа Швеции в публичной сфере.