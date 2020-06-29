Могадишо, , 12:56 — REGNUM Предстоящие парламентские и президентские выборы в Сомали не состоятся в запланированные сроки. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление председателя Национальной независимой избирательной комиссии (НИЭК) Халимы Исмаил Ибрагим в нижней палате парламента.

В соответствии с заявлением, политические разногласия, отсутствие безопасности, наводнения и пандемия коронавируса затруднили график работы комиссии.

Парламентские выборы были назначены на 27 ноября 2020 года. Срок полномочий президента заканчивается 1 февраля 2021 г. Ибрагим говорит, что ни один из этих сроков не может быть соблюден.

По информации членов избиркома, биометрическая регистрация, необходимая для проведения народных выборов, как указано в избирательном законе, не может быть завершена в срок. По словам Ибрагим, покупка регистрационного оборудования, обеспечение безопасности регистрационных участков, проведение разъяснительной работы среди населения, регистрация избирателей, выдача списков избирателей, регистрация политических партий и кандидатов, среди прочих задач, требуют больше времени и бюджетных средств.

По оценкам комиссии, право голоса имеют более 6 миллионов сомалийцев, что составляет половину населения страны, однако комиссия нацелилась зарегистрировать меньшее число из-за проблем в области безопасности и материально-технического обеспечения. Комиссия предложила зарегистрировать до 3 млн избирателей биометрически, создать 5 тыс. избирательных участков, а также пообещала провести выборы в один день. Ибрагим сообщила парламенту, что на этот процесс требуется почти 70 миллионов долларов, которых у НИЭК пока нет.

«Поэтому мы хотели бы заявить перед парламентом и сомалийским народом, что выборы на основе биометрической системы не могут быть проведены в соответствии с запланированным сроком 27 ноября 2020 года по причинам, упомянутым выше», — сказала она.

По ее словам, выборы могут состояться только через 13 месяцев, начиная с июля 2020 года и заканчивая августом 2021 года.