Тайбэй, , 12:50 — REGNUM В парламенте Тайваня продолилось противостояние между представителями правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и депутатами от оппозиции, которые оккупировали трибуну спикера. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Уточняется, что утром 29 июня законодатели от правящей партии снесли баррикады, возведённые в знак протеста членами партии «Гоминьдан», и ворвались внутрь, захватив главную трибуну. Не обошлось и без драки и криков. В итоге оппозиционные законодатели ретировались, осудив своих коллег из ДПП за применение насилия в отношении них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа из 20 депутатов тайваньской партии «Гоминьдан» в знак протеста против «тирании правительства» заняла здание парламента страны. Парламентарии выступили против правящей в стране Демократической прогрессивной партии (ДПП) и президента Тайваня Цай Инвэнь после назначения помощника главы острова Чен Чу на должность руководителя Контрольного Юаня (орган государственной инспекции — прим. ИА REGNUM).