Пекин, , 13:03 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Китай даёт Африке «пустые обещания» в условиях пандемии и экономического кризиса, является клеветой, считают власти КНР. Об этом заявил 29 июня официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что подобные слова Помпео не имеют под собой реальных оснований, это «откровенная клевета и очернение репутации» КНР. От имени Пекина он выразил такого рода заявлениям решительный протест.

Представитель КНР выразил надежду, что США делом помогут международному сотрудничеству в борьбе с пандемией и при этом воздержатся от «ядовитых политических выпадов» и клеветы в адрес государств, которые стараются противодействовать вирусу.

Он напомнил, что правительство Китая предприняло меры для облегчения долгового бремени африканских стран. Чжао Лицзянь заявил и о том, что одни страны действительно помогают Африке, а другие стремятся политизировать вопрос её долгов, и это заметно для всех в мире.

Ранее Помпео обвинил Китай в «пустых обещаниях» Африке, заявив, что такое поведение Пекина проявилось в ходе Китайско-африканского саммита, который прошёл в режиме онлайн. Глава Госдепартамента США выразил мнение, что Китай хочет загнать африканские страны в долговую яму, тогда как наиболее ответственным партнёром Африки является Вашингтон.

Читайте также: Пекин введет визовые ограничения против ряда официальных лиц США