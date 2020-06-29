Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Депутаты парламента Грузии 29 июня в третьем, окончательном, чтении приняли конституционные поправки по выборной реформе в стране. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, в голосовании приняли участие 120 из 150 депутатов. Партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» отказались принимать участие. Они потребовали сначала освободить совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, обвиняемого в незаконном ношении оружия.

Сообщается, что 117 членов парламента проголосовали «за», трое — «против». Голосование проходило на фоне акции протеста возле парламента. Протестующие требовали освободить Руруа. Ходатайство о его освобождении под залог сегодня рассмотрел Тбилисский суд. Судья оставил меру пресечения без изменения.

Напомним, согласно выборной реформе, в Грузии сокращается с 73 до 30 количество мажоритарных округов и, соответственно, число депутатов, которые от них будут избираться в парламент. Освободившиеся места займут народные избранники, прошедшие в законодательный орган по парламентским спискам. По ним лимит увеличен с 77 до 120 депутатов. Кроме того, снижен барьер для прохождения в парламент до 1%.

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