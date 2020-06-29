Киев, , 12:42 — REGNUM В посольстве Индонезии в Киеве состоялась встреча с генеральным директором АвтоКрАЗ Еленой Кучмий и правительством Полтавской области для обсуждения сотрудничества Индонезии и Украины в области производства автотранспорта для военных и гражданских нужд, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В МИД Индонезии заявили, что Елена Кучмий выразила заинтересованность в установлении отношений с частным сектором и государственными предприятиями Индонезии. АвтоКрАЗ также готов сотрудничать в производстве грузовиков на территории Индонезии, учитывая, что страна уже имеет возможность производить товары и вспомогательные детали, такие как шины, которые необходимы для производства грузовых автомобилей.

Посольство Индонезии в Киеве также провело встречу с представителями компании «Эпицентр Агро», которая занимается жилищным оборудованием, строительными материалами и сельским хозяйством. Компания предложила Индонезии сотрудничество в области экспорта различных сельскохозяйственных продуктов, необходимых Индонезии.

Напоминаем, рыночная доля продаж продукции АвтоКрАЗ расширилась после выхода на новые рынки, включая Руанду, Мьянму, Филиппины и Таиланд. С 2018 года АвтоКрАЗ поставляет несколько грузовых автомобилей для нужд национальной полиции Индонезии.