Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Администрация Екатеринбурга обсуждает на своих оперативках, посвященных голосованию по поправкам к Конституции РФ, лишь содействие избирательным комиссиям города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Чиновники опровергли домыслы о своих совещаниях, на которых якобы возникало недовольство из-за низкой явки в Екатеринбурге, по данным местных СМИ.

На оперативках «обсуждаются исключительно рабочие вопросы, возложенные законом на органы местного самоуправления», заявил глава Чкаловского района города Вячеслав Мишарин. В частности, это касается обеспечением всем необходимым участков для голосования.

А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что в мэрии лишь обеспечивают для жителей широкие возможности для участия в голосовании, сама же процедура является добровольной и свободной.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит по 1 июля 2020 года.