Ставрополь, , 12:39 — REGNUM Назначен новый министр здравоохранения Ставропольского края. Ведомство возглавил Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы региона.

Губернатор края Владимир Владимиров обозначил перед новым руководителем краевого минздрава ряд первоочередных задач. В их числе — организация помощи пациентам с коронавирусом, контроль своевременного исполнения в регионе национального проекта в сфере здравоохранения, в также федеральных и краевых отраслевых программ.

Напомним, предыдущий министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров, возглавлявший ведомство с мая 2009 года, в апреле текущего года ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра был назначен его первый заместитель Юрий Литвинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Ставрополья ушёл в отставку