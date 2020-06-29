Москва, , 12:20 — REGNUM Предложенные Центральной избирательной комиссией форматы оказались весьма востребованы среди граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«В целом, оценивая ход голосования, мы точно можем сделать вывод, что предложенные Центральной избирательной комиссией форматы, достаточно многосторонние, очень востребованы у людей», — заявил Булаев.

В настоящее время проголосовало уже 37,2% граждан в среднем по России, указал он.

«Это огромное количество, 40 млн человек. Если представить, что все эти люди бы пришли в один день 1 июля на избирательные участки — а придёт значительно больше, — то, конечно, мы могли бы на этих избирательных участках иметь очень тесные контакты голосующих и с членами избирательной комиссии, и между собой», — добавил заместитель главы ЦИК.

«Такое разведение во времени позволило нам провести голосование и проводить это голосование в достаточно комфортных условиях для всех», — подчеркнул он.