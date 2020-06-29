Дамаск, , 12:23 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали за истекшие сутки на территории данной страны пять нарушений перемирия. Об этом 29 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня», — сообщается в бюллетене и уточняется, что три случая из данного числа были отмечены в провинции Латакия и еще два — в провинции Идлиб.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали на сирийской территории ни одного случая нарушения перемирия.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние 24 часа провел в Сирии две гуманитарные акции: в населенном пункте Умм-Барка в провинции Ракка было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны, а в населенном пункте Алеппо в провинции Алеппо было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 40 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие 24 часа.