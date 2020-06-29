Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Участники акции протеста возле парламента Грузии 29 июня потребовали освободить из-под ареста Георгия Руруа. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари архи», совладельцем которого является арестованный.

Как сообщают журналисты, к парламенту вышли члены движения «Позор» и друзья Руруа, обвиняемого в незаконном хранении оружия. По мнению протестующих, его держат в заключении по политическим мотивам.

Стоит отметить, что акция протеста проходит во время рассмотрения в парламенте законопроекта о выборной реформе в Грузии. Оппозиционные парламентские партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» отказались участвовать в голосовании, хотя продолжают требовать принять эту реформу. Свой отказ проголосовать за законопроект они объясняют тем, что Руруа не выпускают на свободу.

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