Москва, , 12:13 — REGNUM В ходе голосования по поправкам в Конституцию в избирательные комиссии практически не поступает каких-либо замечаний в отношении организации процесса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«Нам представляется важным подчеркнуть, что в ходе этого голосования мы почти не получаем замечаний в части, касающейся решения организационных вопросов. То есть в основном всё, что было предложено в наших информационных роликах, избирательными комиссиями всех уровней: и субъектов, и территориальными, участковыми — очень жёстко выполняется», — заявил Булаев.

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